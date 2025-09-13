أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن أمس (الجمعة) حجب غرف الدردشة بشكل كامل في لعبة «روبلوكس» بعد أن تلقت تقارير ودراسات متخصصة، أظهرت أن بعض مكونات اللعبة، وخصوصاً غرف الدردشة، تنطوي على مخاطر تتمثل في إمكانية تعرّض الأطفال للإساءة أو الاستغلال أو الترويج لسلوكيات غير آمنة.

بيئة خصبة لنشر محتويات غير ملائمة

وأشارت الهيئة إلى أن تلك الدراسات بيّنت أن طبيعة هذه الغرف المفتوحة، واعتمادها على التفاعل المباشر مع مستخدمين مجهولين، يجعلها بيئة خصبة لنشر محتويات غير ملائمة أو محاولات تواصل ضارّة مع الأطفال.

وأوضحت الهيئة أنها أجرت تواصلاً مباشراً مع القائمين على منصة «روبلوكس»، حيث تم التوافق على أن تقوم المنصّة بحجب غرف الدردشة بشكل كامل للمستخدمين داخل المملكة، إلى جانب التزامها بحجب أي محتوى مسيء قد يظهر عبرها، وذلك لما تشكّله هذه المكوّنات من خطورة خاصة على الأطفال واليافعين.

وشدّدت الهيئة على أنّ هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة شاملة لحماية النشء في البيئة الرقمية، وضمن جهود تنظيمية ورقابية متكاملة تشمل التوعية المجتمعية وتعزيز دور الأسرة والمؤسسات ذات العلاقة في متابعة ما يستخدمه الأطفال من تطبيقات وألعاب إلكترونية.

موجة حظر متصاعدة في عدد من الدول

وكانت منصة الألعاب الإلكترونية الشهيرة «روبلوكس» شهدت موجة حظر متصاعدة للمنصة بشكل كامل أو بشكل جزئي في عدد من الدول، كان آخرها السعودية والكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان والكويت وتركيا والصين.