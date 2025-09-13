أُغلقت المدارس الثانوية في بلدتين متجاورتين في هولندا، هما بيفرفايك وهيمسكيرك، أمس (الجمعة)، بعد تصاعد أعمال العنف بين مجموعتين من الشباب.

وقد شمل قرار الإغلاق جميع المدارس الخمس في المنطقتين؛ بهدف استعادة الهدوء، بعد انتشار مقاطع فيديو تُظهر هجمات على المراهقين، إلى جانب مقاطع فيديو مزيفة تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي تُظهر انفجارات وهمية في مدرستين.

حظر التجمعات لمدة 3 أيام

وأصدر عمدة بيفرفايك، مارتين سميت، أمرًا طارئًا لمدة ثلاثة أيام، يحظر التجمعات التي تضم ثلاثة أشخاص أو أكثر، ويُصنف مناطق معينة على أنها عالية المخاطر لمنع استخدام الأسلحة النارية.

وقال سميت في حديث لإذاعة «NOS»: «كان الآباء قلقين بشأن ذهاب أبنائهم إلى المدارس، لذا كان من الأفضل منح يوم للتهدئة والعودة يوم الإثنين».

سبب العنف في هولندا

وتُعزى أعمال العنف إلى صراع بين مجموعتين متنافستين من الشباب، بدأت الأحداث عندما تسببت إحدى المجموعات في أضرار جسيمة بمدرسة في بيفرفايك الأسبوع الماضي.

وألقت الشرطة القبض على شاب يبلغ من العمر 22 عامًا للاشتباه في تورطه في التخريب. وتصاعدت الأمور لاحقًا إلى مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة فتى بجروح خطيرة، حيث ظهر مقطع فيديو غير مؤكد على «تيك توك» يُظهر تعرض الفتى لركلات على رأسه بينما فمه مغطى بشريط لاصق.

وأشار العمدة إلى أن السكان يشعرون بالخوف بسبب انتشار مقاطع فيديو تُظهر الاعتداء على الشباب، مضيفًا: «يتم تمزيق ملابس الأشخاص، وتصوير أجسادهم، ونشر هذه المقاطع على الإنترنت، وأعتقد أن هذا يكفي».

من جانبه، أعرب وزير العدل الهولندي فوورت فان أوستن عن أسفه لهذا القرار، قائلاً: «من المؤسف للغاية أن تضطر المدارس إلى اتخاذ مثل هذا القرار، فالتعليم حق للأطفال».

وأكدت الشرطة في بيان أنها تعمل على استعادة الهدوء وضمان السلامة في المنطقة، مشيرة إلى أن الأوامر الطارئة تمنحها صلاحية إجراء تفتيشات وقائية وتفريق التجمعات.

إلغاء التدريبات الرياضية المسائية

كما ألغت الأندية الرياضية، بما في ذلك نادي DEM المحلي، جلسات التدريب المسائية بسبب الاضطرابات التي تحدث في هذه الفترة.

وقالت كارولين دي بلاس، زعيمة حركة المزارعين-المواطنين BBB: «من الصعب تخيل استمرار هذا الوضع في الحياة الطبيعية، لقد أصبحنا نفقد السيطرة تمامًا».