يُعتبر طبق الحبوب الملون خيارًا سريعًا ومريحًا لبدء اليوم، لكن خبراء صحة الدماغ يحذرون من أن هذه الوجبة قد تُعرض عقلك لتحديات غير متوقعة، وبينما يركز الكثيرون على تأثير السكر على الجسم، قلة من يدركون مدى تأثيره السلبي على الذاكرة والتركيز.

وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة «كوزميك نووتروبيك» للصحة الإدراكية ليف فومشينكوف، فإن تناول حبوب الإفطار الغنية بالسكر في بداية اليوم قد يُطلق سلسلة من التفاعلات التي تُضعف الأداء العقلي.

ويوضح ليف: «ما تتناوله خلال الساعة الأولى من الاستيقاظ يؤثر مباشرة على وضوحك الذهني لساعات لاحقة، الحبوب الغنية بالسكر تُسبب تقلبات حادة في مستويات الجلوكوز، وهو ما لم يُصمم دماغك للتعامل معه».

وتتسبب هذه الحبوب في ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم، مما يمنح دفعة طاقة مؤقتة، لكن عندما تنخفض مستويات السكر فجأة، قد تشعر بالتشوش، الإلهاء، وحتى فقدان التفاصيل البسيطة.

ويقول ليف: «تخيل دماغك كمحرك عالي الأداء، يحتاج إلى وقود ثابت ومتوازن ليعمل بكفاءةـ عندما تغمره بالسكريات البسيطة، فإنك تُجهده بشكل مفرط وسريع».

ومع مرور الوقت، يمكن أن تؤدي هذه التقلبات المتكررة في السكر إلى التهابات دماغية، مما يعيق تكوين الذاكرة ويُسرّع التدهور العقلي.

أهمية توقيت الإفطار

ويستهلك الدماغ حوالي 20% من طاقة الجسم اليومية، وبعد ليلة نوم، يكون بحاجة ماسة إلى الوقود، لذا يُعتبر الإفطار اللحظة الأكثر أهمية للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم.

ويوضح ليف: «الإفطار هو فرصتك لضبط نمط ثابت للسكر في الدم، عندما تبدأ يومك بالسكر، فإنك تُبرمج جسمك ليشتاق إلى المزيد من السكر كل بضع ساعات، مما يخلق دورة من الارتفاعات والانخفاضات في الطاقة، ويبقي دماغك في وضع البقاء بدلاً من وضع التعلم».

هذه الانخفاضات في الطاقة في منتصف الصباح تؤثر بشكل خاص عندما تحتاج إلى التركيز خلال ساعات الإنتاجية القصوى.

بدائل ذكية لإفطار يعزز الدماغ

وبدلاً من الحبوب السكرية، يقترح فومشينكوف بدائل غذائية تدعم صحة الدماغ:

1. - الزبادي اليوناني مع التوت والمكسرات: غني بالبروتين، مضادات الأكسدة، والدهون الصحية التي توفر طاقة مستدامة.

2 - توست الأفوكادو مع البيض على خبز الحبوب الكاملة: البيض يوفر الكولين الضروري لتكوين الذاكرة، بينما يساعد الأفوكادو في امتصاص الفيتامينات.

3 - الشوفان المقطع مع مسحوق البروتين والقرفة: يتحلل ببطء لتوفير طاقة مستقرة، وتعزز القرفة وظائف الدماغ.

4 - أومليت الخضروات مع السبانخ والجبن: مليء بفيتامينات B والبروتين ومضادات الأكسدة، مع الحد الأدنى من السكر.

يضيف ليف: «كل خيار من هذه الخيارات يحافظ على استقرار السكر في الدم لمدة 3 - 4 ساعات، مما يمنح دماغك الطاقة الثابتة التي يحتاجها للأداء الأمثل، وانخفاض الذاكرة ليس أمرًا حتميًا، بل يمكن الوقاية منه إلى حد كبير عبر خيارات غذائية صحيحة».