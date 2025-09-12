غير الملح.. عدوٌ خفيٌّ يرفع ضغط الدم

أظهرت مراجعة علمية حديثة نشرت في موقع (Health.com)، أن السكريات المضافة قد تكون العدو الخفي الأكثر خطورة على ضغط الدم مقارنة بالملح. وأوضحت الدراسة؛ التي استندت إلى أبحاث متعددة أجرتها مراكز طبية في الولايات المتحدة وأوروبا، أن استهلاك كميات كبيرة من المشروبات والأطعمة الغنية بالسكر يؤدي إلى رفع مستويات ضغط الدم بشكل ملحوظ؛ نتيجة تأثيره على مقاومة الأنسولين وزيادة الالتهابات في الأوعية الدموية. وبيّن الباحثون أن الأشخاص الذين يحصلون على أكثر من 25% من سعراتهم الحرارية من السكريات المضافة ترتفع لديهم احتمالية الإصابة بأمراض القلب بثلاثة أضعاف، كما أن الإفراط في تناول المشروبات الغازية يزيد من خطر تمدد الأوعية الدموية بنسبة 30% تقريباً. وأشارت الدراسة إلى أن تقليل استهلاك السكر قد يكون له أثر إيجابي يفوق خفض الملح وحده، خاصة في المجتمعات التي تعاني من معدلات مرتفعة من السمنة وأمراض القلب. وأوصى الباحثون بضرورة إدراج هذه النتائج في السياسات الصحية والتوعوية، والتركيز على الحد من استهلاك السكريات المصنعة بشكل خاص.