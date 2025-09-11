طلاب جزر المحيط الهادئ يقودون ثورة مناخية

في عام 2019، جلس مجموعة من طلاب جزر المحيط الهادئ أمام شاشاتهم في جامعة جنوب المحيط الهادئ (USP)، متابعين درسًا في القانون البيئي الدولي بقيادة الخبير الأسترالي جاستن روز. ما بدأ كدرس أكاديمي تحول سريعًا إلى خطة عملية لمواجهة أكبر تهديد يواجه جزرهم: تغير المناخ.
تأثيرات التغير المناخيطلاب من تونغا، وساموا، وفيجي شهدوا بنفسهم آثار الكوارث المناخية:
- ارتفاع منسوب البحار يبتلع الشواطئ والقرى.
- الأعاصير الاستوائية القوية التي تدمر المنازل والبنية التحتية.
- تدهور الشعاب المرجانية الذي يؤثر على الصيد والغذاء.
- اختلاط مياه البحر بمصادر المياه العذبة، مما يقوض الزراعة والشرب.