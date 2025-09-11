امرأة مسنة تعض كلباً شرساً في أمريكا

في واقعة غريبة شهدتها مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، اضطرت سيدة تبلغ من العمر 70 عاماً إلى عضّ كلب بيتبول شرس لإنقاذ كلبها الأليف «سباركي» البالغ من العمر 14 عاماً، بعدما تعرض لهجوم مفاجئ أمام أحد المتاجر.

قرار غير متوقع

صاحبة الكلب شيرلي باسامانيك، روت لوسائل الإعلام أنها حاولت التصدي للكلب بعصا لكنها فشلت، لتتخذ قراراً غير متوقع قائلة: «لم أتمكن من فتح فمه، لذلك عضضته، لم يكن لدي خيار آخر».

كاميرات ترصد الواقعة

مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة أظهر السيدة وهي تكافح لإنقاذ كلبها، بينما ظهر رجل يُعتقد أنه مالك البيتبول يسحب الكلب بعيداً دون أن يتفقد حالها أو يقدم المساعدة. وأكدت السلطات أنها لا تزال تبحث عن هوية المالك.

انتقادات وإصابات

باسامانيك عبرت عن خيبة أملها من موقف المارة الذين اكتفوا بالمشاهدة، ووصفتهم بـ«الجبناء». وأوضحت أنها أصيبت بعضّات وكدمات في ساقها، فيما خرج «سباركي» بجروح من آثار العضة الشرسة.

دعوة للتوعية

في منشور عبر فيسبوك، طالبت السيدة السبعينية بنشر مقطع الفيديو لزيادة الوعي بخطورة مثل هذه الهجمات، مؤكدة أن كلبها الأليف هو «السبب الذي يجعلها تستيقظ كل يوم»، وأنها لم تتردد في فعل المستحيل لحمايته.