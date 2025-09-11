حذرت دراسة حديثة أجرتها جامعة ساو باولو البرازيلية ونُشرت في مجلة Neurology، من التأثيرات للمحليات الصناعية الموجودة في المشروبات الغازية التي يستهلكها الملايين يومياً.

وأوضحت نتائج الدراسة؛ التي تابعت نحو 12,772 مشاركاً على مدى ثماني سنوات، أن تناول عبوة واحدة يومياً من مشروبات الدايت أو الغازيات منخفضة السعرات يرتبط بزيادة معدل الشيخوخة الدماغية بنسبة 62%، أي ما يعادل تراجعاً معرفياً يوازي 1.6 سنة إضافية.

وبين الباحثون أن التأثير لم يقتصر على فئة عمرية محددة، بل كان واضحاً لدى من هم دون سن الستين أيضاً. وأكدت الورقة أن الاستهلاك المرتفع لهذه المحليات يضعف الذاكرة وسرعة المعالجة الذهنية، ويرتبط بزيادة مخاطر الخرف المبكر. وأوصت الدراسة بضرورة توعية المستهلكين بخطورة الإفراط في تناول هذه المنتجات، والبحث عن بدائل طبيعية كالمياه والعصائر الطازجة. كما دعا الباحثون الجهات الصحية إلى إعادة النظر في تشريعات المحليات الصناعية ووضع ضوابط أكثر صرامة. الدراسة حظيت بمتابعة واسعة من الأوساط الطبية العالمية، وأعيد نشر نتائجها في عدد من الصحف الدولية الكبرى.