كاسي دونيغان تحصد لقب ملكة جمال أمريكا 2026 وتخطف الأضواء

في أجواء مليئة بالحماس والإثارة، فازت كاسي دونيغان بلقب ملكة جمال أمريكا 2026 خلال الحفل الكبير الذي أقيم على مسرح والت ديزني بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا.

وسط منافسة قوية بين 52 متسابقة من مختلف الولايات الأمريكية إضافة إلى مقاطعة كولومبيا وبورتو ريكو، تسلّمت دونيغان التاج من الملكة السابقة آبي ستوكارد، لتصبح الملكة الـ98 في تاريخ المسابقة والثامنة القادمة من ولاية نيويورك.

دموع الفرح تتصدر المشهد

لم تتمالك كاسي دموعها أثناء التتويج، إذ غمرت لحظتها فرحة عارمة انعكست على وجوه عائلتها وأصدقائها الذين شاركوا مشاعرهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. واعتبر كثيرون أن لحظة التتويج تحولت إلى واحدة من أكثر المشاهد المؤثرة في تاريخ المسابقة.

جوائز مالية ومنحة دراسية

حصلت دونيغان على منحة دراسية بقيمة 50 ألف دولار، إضافة إلى 3 آلاف دولار كجائزة عن أدائها المميز في فئة المواهب الغنائية، ليصل إجمالي جوائزها المالية إلى 53 ألف دولار، ما يعزز مسيرتها التعليمية والفنية في آن واحد.

رد على الانتقادات

ورغم النجاح الباهر، واجهت الملكة الجديدة بعض التعليقات السلبية حول إطلالتها في الحفل. وفي مقابلة مع مجلة بيبول ردّت قائلة: «أختار التركيز على الإيجابيات فقط، وأدع الكلمات السلبية تمر دون أن تؤثر عليّ، فالإنترنت مساحة مفتوحة للجميع». وأكدت أنها ترى في الدعم الجماهيري المحيط بها دافعاً للاستمرار بقوة.

رؤيتها ورسالتها

خلال الجولة النهائية للأسئلة، شددت دونيغان على أهمية الصدق مع النفس، مؤكدة: «أن تكون صادقاً مع نفسك بنسبة 100% هو ما يجعلك فخوراً بجسدك وخياراتك».

مسيرة ملهمة

تنحدر كاسي دونيغان من مدينة سميثفيلد بولاية فرجينيا، حيث نشأت على حب الغناء والمسرح قبل أن تنتقل إلى نيويورك لتطوير شغفها الفني. وإلى جانب عملها كمديرة تنفيذية لشركة Southern Sitter LLC، برزت أيضاً كناشطة مجتمعية في دعم التعليم الفني للأطفال، مما يعكس الجمع بين التألق الفني والنجاح المهني.

ومن المنتظر أن تؤدي دورها كسفيرة أمريكية للثقافة والفنون خلال فترة ولايتها، لتكون قدوة لجيل جديد من الشابات الأمريكيات الطموحات.