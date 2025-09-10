فيديو: هل أنت جاهز؟ الذكاء الاصطناعي يغير قواعد التوظيف

أصبح الذكاء الاصطناعي اليوم مهارة أساسية في التوظيف، ولم يعد الاكتفاء بالمعرفة الرقمية التقليدية كافياً لدخول سوق العمل. الشركات باتت تتوقع من موظفيها الجدد إتقان أدوات التحليل التنبؤي، الأتمتة الذكية، وفهم كيفية دمج هذه التقنيات في المهمات اليومية، في وقت يختلف فيه تعريف إتقان الذكاء الاصطناعي من قطاع إلى آخر، بين التطوير البرمجي المتقدم في الشركات التقنية والاستخدام العملي لتحسين الأداء في القطاعات الخدمية والإدارية.





الأرقام تعكس حجم التحول بوضوح؛ فقد ارتفع ذكر مهارات الذكاء الاصطناعي في إعلانات وظائف «لينكدإن» بنسبة 300%، فيما سجلت منصة «إنديد» زيادة ملحوظة في الوظائف التي تتضمن كلمات مفتاحية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. الأمر لم يعد يقتصر على المهندسين أو خبراء التقنية، بل امتد إلى وظائف غير تقنية مثل مديري المنتجات، محللي الأعمال، وخبراء التسويق، ما يجعل هذه المهارات شرطاً أساسياً للتقدم في مسارات مهنية متنوعة.

ويرى خبراء العمل أن الذكاء الاصطناعي يعيد صياغة المهن التقليدية بدلاً من إلغائها، حيث بات الموظف المطلوب هو من يجمع بين خبرته التخصصية وقدرته على توظيف هذه التقنيات لتعزيز الكفاءة والإبداع. من المحامين والمعلمين إلى المحللين والإداريين، الجميع مطالبون بالتأقلم مع هذه الثورة التكنولوجية التي تجعل من الذكاء الاصطناعي شريكاً أساسياً في النجاح الوظيفي.