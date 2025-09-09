مأساة على «الصحراوي».. 8 وفيات وعشرات المصابين في حادثين بأسوان والأقصر

شهدت محافظتا أسوان والأقصر جنوب مصر، اليوم (الثلاثاء)، حادثين مروعين أوديا بحياة 8 أشخاص وإصابة العشرات، في ظروف أثارت حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي.

الحادث الأول وقع على طريق الشلاتين بمحافظة أسوان، والثاني على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة الأقصر.

وفي محافظة أسوان، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث مروع على طريق الشلاتين، على بعد 35 كيلومتراً من بوابة الحدود.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين أن سيارة قد تفحمت بالكامل، ما أسفر عن وفاة 5 أشخاص داخلها، وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق ورفع حطام السيارة لإعادة فتح الطريق.

وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الإخلاء تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت التحقيق للكشف عن أسباب الحادث وملابساته.

في الوقت نفسه، شهدت محافظة الأقصر حادث انقلاب أتوبيس نقل ركاب على الطريق الصحراوي الشرقي «المحور»، أثناء توجهه من الأقصر إلى القاهرة، و أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 38 آخرين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفيي الكرنك الدولي والمجمع الطبي الدولي بالأقصر لتلقي العلاج، وأفاد شهود عيان أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة أثناء محاولة السائق أخذ منعطف قبل محور اللواء سمير فرج، ما أدى إلى فقدان السيطرة وانقلاب الأتوبيس.

وتدخلت غرفة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر بقيادة محسن الشامي، وتم الدفع بـ26 سيارة إسعاف لنقل المصابين.