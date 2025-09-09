فضيحة «العناق الشهير»: نهاية زواج المسؤولين التنفيذيين (((( تُلاحَظ الصورة الأولى)))))

عادت واقعة «العناق الشهير» لتثير اهتمام وسائل الإعلام ومستخدمي الإنترنت، بعد أن أكد أندرو كابوت زوج المديرة التنفيذية للموارد البشرية كريستين كابوت، أنه وزوجته كانا منفصلين بالفعل قبل انتشار فيديو يظهرها في أحضان رئيسها في العمل أندي بايرون، خلال حفل كولدبلاي الصيف الماضي في ملعب جيلت، ماساتشوستس.

أزمة عامة

الفيديو الذي عرض على شاشات الجمهور في الملعب الذي يتسع لـ66,000 شخص أظهر كريستين وهي تتمايل بسعادة في أحضان بايرون، قبل أن يحاول كل منهما التملص من الكاميرا، وتحولت اللحظة إلى ميمات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة فائقة.

تفاصيل الانفصال

أكد المتحدث باسم أندرو كابوت أن الزوجين كانا منفصلين «بشكل خاص وودي» قبل الحفل بأسابيع عدة، وأن إجراءات الطلاق كانت جارية بالفعل منذ ذلك الحين. وقد تقدمت كريستين بطلب الطلاق في 13 أغسطس 2025 في بورتسموث، نيوهامبشير.

ردود الأفعال العائلية

ردت ميغان كيريجان زوجة بايرون بسرعة على الواقعة، إذ انتقلت من منزلها وأعادت خاتم زواجها بعد انتشار الفيديو، كما قامت بحذف اسمها من وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن تحذف حسابها نهائياً.

انعكاسات على العمل

وأدى انتشار الفيديو إلى وضع كريستين وبايرون في إجازة مؤقتة في شركتهما Astronomer، قبل أن يستقيل كلاهما من منصبيهما التنفيذيين. وأكدت الشركة أن أعمالها ومنتجاتها لم تتأثر، رغم الضجة الإعلامية الكبيرة التي واجهتها.

ملفات مالية مثيرة للجدل

ينحدر أندرو كابوت من عائلة غنية في نيو إنجلاند، ويمتلك ثروة تُقدر بحوالي 15 مليار دولار، فيما يعتقد أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة Astronomer يمتلك خيارات أسهم تصل إلى 5% من قيمة الشركة البالغة 1.3 مليار دولار، مما قد يجعل هذه الواقعة مكلفة لهما على الصعيد المالي أيضاً.

لحظة محرجة

شهد الحفل صدمة وسخرية من قبل الجمهور، إذ علق المغني كريس مارتن قائلاً: «إما أنهم في علاقة، أو خجولون للغاية»، فيما اجتذب الفيديو ملايين المشاهدات على الإنترنت، محوّلاً اللحظة الخاصة إلى قضية عامة أثارت ردود فعل واسعة.