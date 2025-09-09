أمريكي يحوّل جدران مبنى إلى «منزل سري»

في حادثة غريبة بولاية أوريغون الأمريكية، اكتشفت السلطات أن رجلاً في الأربعين من عمره كان يعيش منذ فترة طويلة داخل مساحة خفية بين جدران مجمع سكني بالقرب من هابي فالي، مجهزاً المكان بكل ما يشبه «شقة سرية»، وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل.

تجهيزات غير متوقعة

وخلال عملية التفتيش، عثرت الشرطة على سرير وتلفزيون وشواحن وأجهزة إلكترونية موصولة بالكهرباء عبر سلك تمديد مرّر من فتحة تهوية،. كما تم العثور على أنبوب يحتوي على بقايا مادة الميثامفيتامين المخدّرة.

تحركات مريبة تكشف المستور

تكشفت أسرار القضية بعدما لاحظ أحد الشهود سيارة مشبوهة متوقفة خلف المبنى، ورأى ضوءا يتسلل من باب صغير متهالك، قبل أن يُغلق بشكل مفاجئ. وكان هذا الباب هو المدخل الذي استخدمه الرجل للوصول إلى مساحته السرية.

المتهم وسجله الإجرامي

ويُدعى الموقوف بنيامين بوكور (40 عاماً). ووفقاً للشرطة، فقد وُجهت له تهم السطو من الدرجة الأولى والحيازة غير القانونية للميثامفيتامين. كما تبين أن لديه سجلاً جنائياً مليئاً بجرائم سابقة تشمل السطو والاعتداء.

احتجاز بكفالة عالية

وجرى نقل بوكور إلى سجن مقاطعة كلاكماس، حيث حدد القاضي كفالته بمبلغ 75 ألف دولار. وأوضح مكتب الشريف أن المتهم «اتخذ خطوات واضحة لجعل المساحة الخفية صالحة للعيش، وكان من الواضح أنه يعتبرها منزلاً فعلياً».