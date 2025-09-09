هندي يستلقي تحت قطار سريع لتصوير فيديو.. ويثير جدلاً

أثار مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي صدمة كبيرة في الهند، بعدما ظهر شاب وهو يستلقي على قضبان السكك الحديدية فيما يمر فوقه قطار سريع، قبل أن ينهض مبتسماً ويحتفل بما وصفه البعض بـ«النجاة المعجزة».

مشاهدات وانتقادات

المقطع حصد ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة، لكنه قوبل بسيل من الانتقادات من مستخدمين وصفوا تصرف الشاب بأنه «متهور وغير مسؤول». وحذّر نشطاء من خطورة انتشار مثل هذه المقاطع التي قد تشجع شباباً آخرين على تقليدها.

رفض التهور

طالب العديد من النشطاء السلطات الهندية بالتدخل العاجل وإلقاء القبض على المدون الذي ظهر في الفيديو، معتبرين أن هذه الممارسات تهدد الأرواح مقابل رفع نسب المشاهدة فقط.

حوادث مشابهة

وأعادت الواقعة إلى الأذهان حادثة مشابهة وقعت قبل ثلاثة أشهر، عندما نشر شاب يُدعى كامليش من إحدى القرى الهندية فيديو له وهو يستلقي على القضبان أثناء مرور قطار، قبل أن تعتقله الشرطة لاحقاً بعد انتشار المقطع بشكل واسع.