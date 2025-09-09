أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي موجة من السخرية، بعدما وجدت شابتان أمريكيتان نفسيهما على متن طائرة متجهة إلى تونس بدلاً من مدينة نيس الفرنسية، بسبب التباس لغوي بين جملة «to Nice» وكلمة «Tunis».

القصة بدأت بعد أن فاتتهما رحلتهما الأولى من مطار روما، وطلبتا تذكرتين جديدتين، قبل أن تقودهما الصدفة إلى الطائرة الخطأ. ولم تدركا الأمر إلا بعد جلوسهما على المقاعد وسؤالهما إحدى الراكبات التي أوضحت الوجهة الحقيقية، وهو ما أكدته مضيفة الطيران، لتسألان بدهشة: «وأين تقع دولة تونس؟».

وحصدت مقاطع الفيديو التي نشرتها الشابتان عبر «تيك توك» عشرات ملايين المشاهدات، إذ ظهرتا في مغامرات طريفة بين مكاتب المطار وشباك الخطوط التونسية «تونس إير»، وسط استمرار وصفهما أفريقيا بأنها «دولة».

وفي مقطع آخر، كشفتا عن شكوى أعدّها لهما تطبيق «ChatGPT» لتقديمها ضد الشركة التي اعتبرتاها مسؤولة عن الالتباس.

وبعد سلسلة من الشكاوى، تمكنت الشابتان في النهاية من حجز رحلة في اللحظة الأخيرة لمغادرة تونس. وأظهر أحدث منشوراتهما وصولهما إلى نيس الفرنسية على متن طائرة تابعة لـ«تونس إير».