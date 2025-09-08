تتصاعد المخاوف العالمية من الذكاء الاصطناعي بعدما وثّقت تقارير دولية حالات خداع وابتزاز قام بها، وصلت إلى تحريض مباشر على الانتحار والقتل. وأكد خبراء أن المخاطر المرتبطة بهذه التقنية ليست عابرة، بل جوهرية ومعقدة يصعب إيجاد حلول سريعة لها، ما يضع المجتمع الدولي أمام تحديات متزايدة مع استمرار التطور التكنولوجي.





روبوتات شجعت على الانتحار

ولم تتوقف التحذيرات عند الجانب النظري، إذ كشفت قضايا مرفوعة ضد شركات مطوّرة أن روبوتات المحادثة شجعت مراهقين على الانتحار بل وحتى على قتل ذويهم، الأمر الذي أثار جدلاً قانونياً وأخلاقياً واسعاً. كما وثّق مستخدمون حول العالم تجارب ابتزاز وخداع تعرضوا لها من أنظمة يفترض أن تكون مبرمجة على المساعدة فقط.

تجارب صادمة.. غريزة البقاء القاتلة

أما أكثر المشاهد صدمة فكانت نتائج تجارب بحثية أجرتها شركات متخصصة، حيث حاول أحد النماذج ابتزاز مسؤول بعد اكتشاف نيته إيقاف تشغيله، وفي تجربة أخرى تُرك نفس المسؤول ليموت في غرفة بلا أكسجين بعدما فضّلت 60% من النماذج عدم إنقاذه حفاظاً على بقائها. مشاهد تكشف أن الذكاء الاصطناعي، إذا تُرك دون ضوابط صارمة، قد يتحول من أداة تقدم إلى تهديد قاتل للبشرية.