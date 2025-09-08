وداعاً للقهوة؟ الماتشا يقدّم طاقة ذهنية مستدامة وصحة أفضل

يبدأ معظمنا يومه بفنجان قهوة، مؤمنين بأنه الوسيلة المثلى لتنشيط الدماغ وزيادة التركيز، لكن وفقاً لعالم الأعصاب الهندي الدكتور روبرت دبليو بي لوف، هناك مشروب قد يتفوق على القهوة بـ10 أضعاف في تعزيز الطاقة الذهنية، اليقظة، والأداء الإدراكي.

المشروب هو الماتشا، وهو شاي أخضر ياباني مطحون يحظى بشعبية متزايدة بفضل فوائده الصحية المذهلة.

في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، شرح الدكتور لوف سبب تفوق القهوة مشروباً مفيداً للدماغ، موضحاً أن القهوة تعزز اليقظة والتركيز من خلال تحفيز إفراز الأدرينالين ومنع تأثير الأدينوسين، وهي جزيئة في الدماغ تسبب الشعور بالتعب.

وأضاف: «بفضل هذا التأثير، تساعد القهوة على تحسين التعلم والذاكرة، خصوصاً إذا تم تناولها بعد جلسات الدراسة أو التعلم، كما تحتوي القهوة على البوليفينول، وهي مضادات أكسدة نباتية تدعم صحة الأمعاء، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بصحة الدماغ»، كما يؤكد لوف أن الماتشا يقدم فوائد أكبر بكثير.

ووفقاً لموقع «Healthline» يحتوي الماتشا على مستويات عالية من الثيانين، وهو حمض أميني يعزز الاسترخاء دون التسبب في النعاس، مما يساعد على تحسين التركيز والانتباه بشكل أكثر استدامة مقارنة بالقهوة.

وعلى عكس القهوة التي قد تسبب ارتفاعاً سريعاً في الطاقة يتبعه انخفاض مفاجئ المعروف بـ«انهيار الكافيين»، يوفر الماتشا طاقة متوازنة تدوم لساعات بفضل التأثير التآزري بين الثيانين والكافيين.

كما أن الماتشا غني بمضادات الأكسدة، مثل الكاتيكين، التي تحمي خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي وتدعم الوظائف الإدراكية على المدى الطويل.

ووفقاً لدراسة نُشرت في مجلة «Nutrients» عام 2023، أظهرت التجارب أن تناول الماتشا يحسن الأداء في المهمات الإدراكية المعقدة، مثل حل المشكلات والذاكرة قصيرة المدى، مقارنة بالقهوة.

كما أشار الباحثون إلى أن الماتشا قد يقلل من القلق المرتبط بتناول الكافيين بفضل تأثير الثيانين المهدئ.

ويضيف لوف أن الماتشا يحتوي على نسبة أعلى من مضادات الأكسدة مقارنة بالشاي الأخضر العادي، مما يجعله خياراً مثاليّاً لتعزيز صحة الدماغ والجسم.

تأتي هذه النتائج في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالمشروبات الصحية بديلاً للقهوة، خصوصاً بين الأشخاص الذين يبحثون عن تحسين الأداء العقلي دون التعرض للتوتر أو الأرق.

ويحذّر الطبيب الهندي، من أن جودة الماتشا تؤثر بشكل كبير على فوائده، موصياً بشراء الماتشا العضوي عالي الجودة من مصادر يابانية موثوقة لضمان أقصى استفادة.