«فيضانات باكستان»: إجلاء 25 ألف شخص.. وتحذيرات من كارثة

أفاد مسؤولون باكستانيون اليوم (الاثنين)، بأن رجال الإنقاذ المدعومين بالجيش الباكستاني أجروا عمليات إجلاء عاجلة لنحو 25 ألف شخص من مدينة جلالبور بيروالا بإقليم البنجاب، خلال الليل، بسبب ارتفاع منسوب الأنهار وتهديد الفيضانات.

وقال المدير العام لهيئة إدارة الكوارث بالإقليم عرفان علي كاثيا إن عمليات الإنقاذ بدأت مساء أمس (الأحد)، واستمرت طوال الليل لنقل السكان من المناطق عالية الخطورة إلى مناطق أكثر أماناً.

تحذيرات من فيضانات

وحذرت السلطات المحلية والدولية من خطر تفاقم الفيضانات في إقليم البنجاب خلال الأيام القادمة، خصوصا بعد تساقط أمطار غزيرة وانقلاب قارب إنقاذ أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، ما زاد من المخاوف بشأن سلامة السكان في المناطق المنخفضة.

أضرار على نطاق واسع

وحتى الآن، ألحق الطقس السيئ أضرارًا بملايين الأشخاص، مع تأثر أكثر من 4100 قرية في 25 منطقة بإقليم البنجاب، فيما يستمر ارتفاع مستويات الأنهار ويهدد المزيد من المجتمعات القروية.

دعوات عاجلة للتدخل

مع استمرار حالة الطوارئ، ناشدت السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية تقديم مساعدات عاجلة، لتخفيف معاناة السكان وتأمين المأوى والغذاء والمياه، قبل أن تتفاقم الكارثة بشكل أكبر خلال الأيام القادمة.