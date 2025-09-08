أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للطب والبيولوجيا (FMBA) أنها طورت لقاحاً جديداً للسرطان تحت اسم «إنتيروميكس»، بات جاهزاً للاستخدام السريري بعد اجتياز مراحل تجريبية، وهو خبر وُصف بالمذهل في المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر بفلاديفوستوك. وقالت رئيسة الوكالة فيرونيكا سكفورتسوفا، إن اللقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA) وهي التقنية نفسها التي استُخدمت في بعض لقاحات كورونا.وأكدت أن التجارب أظهرت انكماش الأورام أو تباطؤ نموها بنسبة تراوحت بين 60% و80% بحسب نوع السرطان، مع تحسن في معدلات البقاء على قيد الحياة.وذكرت أن التركيز الأول سيكون على سرطان القولون والمستقيم، مع تطوير نسخ تستهدف أورام الدماغ والجلد. لكن وفق تقارير أوروبية وأمريكية، فإن الإعلان أثار تشكيكاً واسعاً في جدواه العلمي، ورأى مراقبون أنه قد يكون جزءاً من منافسة سياسية أكثر من كونه تقدماً طبياً حاسماً. ويظل المجتمع العلمي الدولي بانتظار نتائج أوسع لتأكيد مصداقية ما أعلنته موسكو.