كشفت نتائج أولية من دراسة سريرية مبكرة عن دواء جديد واعد لعلاج سرطان الرئة صغير الخلايا المتكرر، أحد أكثر أنواع السرطان عدوانية ومحدودية في خيارات العلاج.

وينتمي الدواء الجديد، الذي يحمل اسم SHR-4849، إلى جيل متقدم من العلاجات يعرف باسم «قرائن الأجسام المضادة والأدوية» (Antibody–drug conjugates أو ADCs) وهي فئة من الأدوية الصيدلانية الحيوية المصممة لاستهداف الخلايا السرطانية بشكل دقيق، ما يقلل التأثير على الخلايا السليمة.

وفي تجربة شملت 54 مريضاً، استجاب نحو 60% من المرضى للعلاج، مع تحقيق سيطرة على المرض لدى أكثر من 90% منهم، وفقاً للنتائج التي عرضت في المؤتمر العالمي لسرطان الرئة 2025.

ويأتي هذا الأمل الجديد في وقت تشتد فيه الحاجة إلى علاجات مبتكرة لهذا النوع من السرطان، الذي يمثل نحو 10% من حالات سرطان الرئة عالمياً، ويتميز بضعف التكهن (توقعات سير المرض) وقدرة عالية على العودة بعد العلاج.

وأظهرت دراسة أولية على البشر من المرحلة الأولى لعقار SHR-4849 (IDE849)، وهو دواء مضاد للورم مقترن بجسم مضاد يستهدف بروتين DLL3، سلامة مقبولة وعلامات مبكرة على فعالية مضادة للورم لدى مرضى سرطان الرئة صغير الخلايا المتكرر.

وعرضت هذه النتائج في المؤتمر العالمي لسرطان الرئة 2025 الذي تنظمه الرابطة الدولية لدراسة سرطان الرئة (WCLC).

ووفقاً للوكالة الدولية لأبحاث السرطان، تم تشخيص 2.48 مليون شخص بسرطان الرئة في عام 2022. من بينهم، تم تشخيص سرطان الرئة صغير الخلايا في 11.5% من الرجال و9.7% من النساء. يتميز هذا النوع من السرطان بخيارات علاج محدودة وتشخيص سيء.

ويتكون عقار SHR-4849 من جسم مضاد يوجه بدقة نحو بروتين DLL3 الموجود على سطح الخلايا السرطانية، ويحمل هذا الجسم المضاد دواء قوياً يدمر هذه الخلايا. ويتميز هذا التركيب الذكي بأنه يظل متماسكاً أثناء انتقاله في الجسم، وينفصل فقط عند وصوله إلى الورم المستهدف.

وعالجت الدكتورة لينلين وانغ وزملاؤها من مستشفى السرطان التابع لجامعة شاندونغ الطبية الأولى، 54 مريضاً عبر خمس جرعات بمستويات تراوح من 0.8 إلى 4.2 مغ/كغ (بمعنى أن الجرعات تقاس نسبة إلى وزن الجسم). وبلغ معدل الاستجابة الموضوعية (ORR) بين 42 مريضاً قابلين للتقييم 59.5%، وكان معدل السيطرة على المرض (DCR) 90.5%. وكان معدل الاستجابة 69.2% بين المرضى الذين لديهم متابعة لمدة 12 أسبوعاً على الأقل، و77.8% عند الجرعة التوسعية 2.4 مغ/كغ.

وشملت الآثار الضارة المرتبطة بالعلاج الأكثر شيوعاً: انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء، وفقر الدم، وقلة العدلات، والغثيان. ولم تؤد أي آثار ضارة مرتبطة بالعلاج إلى التوقف عن الجرعة أو الوفاة.

واستخدمت الدراسة نهجاً يتضمن زيادة الجرعة والتوسع، وحددت فعالية أولية عند مستويات جرعية متعددة مع سلامة ملائمة. ولم تتم ملاحظة سميات جرعة محدودة عند الجرعات أقل من 4.2 مغ/كغ. وظل التعرض البلازمي للسم الحر منخفضاً عبر جميع الجرعات.

ولا يزال التوسع في الجرعة مستمراً لتحديد الجرعة الموصى بها للمرحلة الثانية (RP2D). وسيقيم التطوير السريري الإضافي إمكانات SHR-4849 كخيار علاجي لسرطان الرئة صغير الخلايا المعبر عن DLL3، كما أبلغت الدكتورة وانغ.

وقالت الدكتورة وانغ: «هذه البيانات المبكرة المشجعة تدعم مزيداً من التحقيق في SHR-4849 كعلاج محتمل للمرضى المصابين بسرطان الرئة صغير الخلايا المتكرر الإيجابي لـDLL3».