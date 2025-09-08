قصة حقيبة ظهر وقلب صغير.. طفل يرافق حقيبته المفضلة 9 سنوات

في قصة دافئة عن الطفولة والولاء، رافق طفل حقيبته المفضلة Pottery Barn Kids Mackenzie Backpack لمدة تسع سنوات، منذ أن كان عمره عامًا واحدًا حتى بلوغه سن العاشرة، بحسب تقرير Wirecutter التابع لصحيفة نيويورك تايمز.

بداية رحلة الحقيبة

اختار والدا الطفل حقيبة تحمل طباعة للنظام الشمسي تضيء في الظلام، مع حقيبة غداء متطابقة وأشرطة كتف مبطنة لتوفير الراحة. وعلى الرغم من أنها كانت كبيرة على جسد الطفل الرضيع، إلا أنها أثبتت فعاليتها خلال السنوات التالية، من الروضة وحتى المدرسة الابتدائية، ورافقته أيضًا في المخيمات الصيفية والرحلات الجوية.

حقيبة تتحمل كل شيء

مع مرور السنوات، حملت الحقيبة كل ما يحتاجه الطفل: من حاملات الأقلام والأوراق المدرسية إلى زجاجات الماء والوجبات الخفيفة، بل وحتى الأحجار الصغيرة والميداليات التي جمعها. وعلى الرغم من البلى والتآكل التدريجي، حافظت الحقيبة على متانتها ومقاومتها للماء، واستمرت في حماية مقتنيات الطفل بحرفية عالية.

لحظة وداع مؤثرة

عندما وصل الطفل إلى الصف الرابع، أصيبت الحقيبة بالتمزق بسبب الاستخدام الطويل، خصوصًا في شريط يحمل زجاجة الماء. لكن لحظة وداع الحقيبة كانت مؤثرة، إذ شعر الطفل بالحزن، لكنه طلب نسخة جديدة من نفس الطراز، أكبر حجمًا لتناسب احتياجاته الحالية.

الحقيبة أكثر من مجرد أداة

تجسد الحقيبة رحلة الطفولة، من خطوات صغيرة إلى خطوات مستقلة، لتصبح رمزًا للذكريات والولاء، إذ شاهدت نمو الطفل وتطوره عبر كل يوم من هذه السنوات الطويلة.