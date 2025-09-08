مقتل رجل طعن ضابطاً بمركز شرطة في نيويورك

قُتل رجل على يد الشرطة، صباح أمس (الأحد)، بعد أن دخل مركز شرطة 73 في بروكلين وهاجم ضابطاً بسكين كبير، وفقاً لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

تفاصيل الحادثة

وقالت شرطة نيويورك (NYPD) إن الرجل دخل المبنى عبر الباب الخلفي المخصص فقط للاستخدام الشرطي، وحينها واجهته الضابطة وطلبت منه الدخول من الباب الأمامي إذا كان بحاجة للمساعدة. لكن الرجل أخرج سكين جزار بطول 14 بوصة وطعن الضابطة في وجهها.

وتم نقل الضابطة إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، وأكد العمدة إريك آدامز أنها في تحسن وبروح معنوية جيدة. وقد أظهر فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل نقابة الشرطة الضابطة وهي تُخرج من المستشفى وسط تصفيق الزملاء.

ملاحقة الرجل وإطلاق النار

بعد أن فشل جهاز الصعق الكهربائي في توقيفه، تبعه عدد من الضباط في مطاردة امتدت لشوارع عدة، وأمروا الرجل بإلقاء السلاح، لكنه لم يستجب. وعندما حاول مهاجمة ضابط آخر في شارع ساراتوغا بين Eastern Parkway وPark Place، أطلق الضباط النار عليه أكثر من مرة، ما أدى إلى وفاته في مستشفى بروكديل.

تعليق الشرطة

قال رئيس دوريات NYPD فيليب ريفيرا في مؤتمر صحفي أمس: «يواجه ضباطنا مخاطر يومية في الشوارع، لكن مواجهة شخص مسلح يدخل مركز الشرطة مباشرة تُعد نوعاً آخر من الخطر».