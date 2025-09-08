موضة غريبة.. نساء يخضعن لجراحة «تقصير الساقين» بحثاً عن الحب

في تحول لافت يثير الجدل، بدأت بعض النساء طويلات القامة في تركيا باللجوء إلى جراحة تقصير الساقين، في محاولة لزيادة فرصهن في إيجاد شريك حياة، بعكس ما يقوم به العديد من الرجال قصيري القامة الذين يتجهون إلى عمليات إطالة الأطراف.

من العلاج الطبي إلى الجراحة التجميلية

الجراحة التي كان هدفها الأساسي تصحيح الفوارق في طول الأطراف، تحولت إلى إجراء تجميلي متنامٍ في إسطنبول، حيث تعرض بعض المستشفيات حزمًا متكاملة تشمل الإقامة الفندقية والجولات السياحية وحتى الرحلات البحرية، في إطار ما يُعرف بـ«السياحة الطبية».

وتتم العملية عبر قطع عظم الفخذ أو الساق وإزالة جزء منه، ثم تثبيته بقضبان معدنية، مما يتيح تقصير الفخذ حتى 5.5 سم والساق حتى 3 سم.

مخاطر لا يُستهان بها

يحذر الأطباء من أن هذه الجراحة ليست بلا ثمن، إذ قد ينتج عنها:

آلام مبرحة وفترة تعافٍ طويلة.

تلف محتمل في الأعصاب وضعف في العضلات.

فقدان بعض القدرات الحركية.

خطر العدوى أو فشل العظام في الالتئام.

كما يُشترط أن يتراوح وزن المريض بين 70 و75 كيلوغراماً لتفادي كسر القضبان المعدنية المثبتة.

الحب دافع أساسي

أحد مستشفيات إسطنبول كشف إجراءه 10 عمليات لتقصير الساقين منذ عام 2023، مؤكداً أن معظم النساء اللواتي خضعن للعملية دفعتهن الرغبة في تعزيز فرص العثور على شريك مناسب، حيث يعتقدن أن طول القامة قد يشكّل عائقاً في العلاقات العاطفية.