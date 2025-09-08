ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر أمس (الأحد)، ولاية باليكسير غربي تركيا.

وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، في بيان، أن زلزالا بقوة 4.5 درجة وقع في منطقة صنديرغي التابعة لولاية باليكسير.

عمق الزلزال

وأوضح البيان أن الزلزال وقع عند الساعة 23.03 بالتوقيت المحلي وبلغ عمق الزلزال 6.93 كلم تحت سطح الأرض.

وكانت «آفاد» أعلنت عن وقوع زلزال بقوة 4.9 درجة في نفس المنطقة ظهر (الأحد)، عند الساعة 12.35 بالتوقيت المحلي.

زلزال سابق في الشهر الماضي

وفي الشهر الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة المنطقة نفسها وأسفر عن مقتل شخص وتسبب في انهيار بعض المباني.