لماذا نرى ضبابية صباحاً ؟

يشعر كثير من الناس عند الاستيقاظ بضبابية في الرؤية قد تزول بعد لحظات، إلا أن استمرارها يستدعي الانتباه. ومن أبرز أسبابها جفاف العين نتيجة نقص إفراز الدموع أثناء النوم، أو حساسية العين التي تضعف صفاء القرنية مؤقتاً. كما أن النوم على الوجه يؤدي إلى الضغط على العينين، وهو ما يعرف بمتلازمة الجفن المترهل. وبحسب ما ذكره تقرير من «هيلث لاين»، فإن بعض الحالات ترتبط باضطراب وراثي يُسمى ضمور فوكس القرني، حيث تتجمع السوائل في القرنية ليلاً ثم تتحسن تدريجياً خلال النهار. كما قد تكون بعض الأدوية مثل مضادات الهيستامين والمنومات وأدوية الضغط سبباً في زيادة ضبابية الرؤية عند الصباح. الأطباء ينصحون بالترطيب باستخدام القطرات وتعديل بيئة النوم، وتجنّب النوم بالعدسات اللاصقة. وفي حال تكرار الأعراض مع الدوخة أو تقلبات السكر في الدم، فإن مراجعة طبيب العيون تصبح ضرورة. وتؤكد الإرشادات، أن التعامل المبكر مع هذه الحالة يقي من مضاعفات بصرية أكبر ويعزز سلامة النظر على المدى الطويل.