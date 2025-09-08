كشفت دراسة أجرتها مجلة «What Car?» البريطانية عن تأثير الحرارة الشديدة على أداء السيارات الكهربائية، إذ أظهرت النتائج انخفاضا في مدى البطارية وصل إلى نحو النصف مقارنة بالأرقام الرسمية. وأُجريت الاختبارات في جنوب إسبانيا خلال موجة حارة راوحت درجاتها بين 32 و44 مئوية، لتسلط الضوء على التحديات التي تواجه السيارات الكهربائية في الظروف المناخية القاسية.

3 سيارات تحت التجربة

شمل الاختبار 3 طرازات شعبية هي: سيتروين e-C3 Max، وكيا EV3 Long Range GT-Line S، وتسلا موديل 3 Long Range Rear-Wheel Drive. وقاد الخبراء السيارات لمسافة تجاوزت 300 كيلومتر عبر مسار انطلق من إشبيلية مرورا بقرطبة ومونتورو وصولا إلى أغوادولسي على الساحل الجنوبي.

وأظهرت النتائج تراجعا في أداء البطاريات بمعدل متوسط بلغ 35%، متفوقا على الانخفاض الذي سجلته اختبارات الطقس البارد (30%). فقد سجلت سيتروين e-C3 انخفاضا بـ29%، بينما تراجعت كيا EV3 بنسبة 32%، وكانت تسلا موديل 3 الأكثر تأثرا بانخفاض 44% عن المدى الرسمي.

الكفاءة في صالح تسلا رغم التراجع

ورغم الخسارة في مدى البطارية، حققت تسلا أفضل معدل كفاءة كهربائية بـ3.0 ميل/كيلوواط ساعة، متفوقة على كيا (2.9) وسيتروين (2.7). وأوضح محرر المراجعات في «What Car?»، ويل نايتنجيل، أن تشغيل التكييف المستمر، خصوصا مع الأسقف الزجاجية كما في تسلا، يزيد من استهلاك الطاقة ويحوّل السيارة إلى ما يشبه «دفيئة» في الأجواء الحارة.

إشكالية الشحن البطيء في الحر

لاحظ فريق الاختبار أن الحرارة المرتفعة تؤخر عملية الشحن، إذ استغرق شحن سيتروين e-C3 من 3% إلى 80% أكثر من ساعة بدلا من 48 دقيقة. وأكد الخبراء أن هذه النتائج، رغم ندرة درجات حرارة تفوق 40 مئوية في بريطانيا، أصبحت ذات أهمية مع تزايد موجات الحر عالميا.

توقعات مستقبلية للتكنولوجيا

أعرب الخبراء عن أملهم في تطوير تقنيات بطاريات أكثر قدرة على مقاومة الظروف المناخية القاسية، بما يضمن كفاءة أكبر للسيارات الكهربائية في مواجهة التحديات البيئية القادمة.