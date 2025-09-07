ابنة إيلون ماسك تكشف تفاصيل حياتها البسيطة بعد القطيعة مع والدها

كشفت الابنة الكبرى للملياردير الأمريكي إيلون ماسك فيفيان ويلسون تفاصيل حياتها اليومية في مدينة لوس أنجلوس، مؤكدة أنها لا تعيش حياة رفاهية كما يتوقع كثيرون بحكم مكانة والدها، بل تقيم مع ثلاث زميلات في شقة مشتركة لتقليل النفقات.

حياة بعيدة عن رفاهية المليارات

قالت فيفيان (21 عاماً) في مقابلة مع مجلة The Cut إنها لا تملك ميراثاً أو أموالاً ضخمة، مشيرة إلى أن الدراسة الجامعية في الولايات المتحدة «باهظة التكاليف»، وأنها تعتمد كلياً على نفسها في توفير حاجاتها الأساسية. وأضافت أن أسلوب حياتها البسيط يمنحها شعوراً بالاستقلال المادي، معربة عن امتنانها لقدرتها على توفير السكن والطعام، معتبرة نفسها أكثر حظاً من كثير من الشباب في لوس أنجلوس.

خلافات وتحديات

ارتبط اسم فيفيان بالخلافات العلنية مع والدها منذ عام 2022. وفي المقابلة، تطرقت فيفيان إلى معاناتها في مدرسة خاصة تضم أبناء مشاهير، مشيرة إلى أنها شعرت بالعزلة وصعوبة في تكوين الصداقات. كما كشفت تشخيصها باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، وهو ما ضاعف من التحديات الدراسية التي واجهتها.

ورغم أنها لا تسعى إلى الثراء الكبير مثل والدها، الذي تُقدَّر ثروته بنحو 413 مليار دولار، أكدت أن دخلها يكفي لتأمين حاجاتها الأساسية.

علاقة غائبة رغم محاولات المصالحة

ولدت فيفيان توأماً مع شقيقها غريفين عام 2004 من زواج ماسك الأول من جاستين ويلسون. ورغم تصريحات ماسك عام 2020 التي أعرب فيها عن أمله في تحسين علاقته مع ابنته، إلا أن مؤلف سيرته الذاتية كشف أخيراً أن جهوده للتقرب منها باءت بالفشل، إذ لم تُبدِ أي رغبة في قضاء الوقت معه.