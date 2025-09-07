أطباء يستخرجون دودة من دماغ رجل تناول ثعباناً

تمكّن فريق طبي في الصين من إنقاذ حياة رجل بعد أن اكتشفوا دودة شريطية ملتوية بطول 18 سنتيمتراً داخل دماغه، نتيجة تناول لحوم ثعبان نيئة قبل سنوات عدة، في حادثة أثارت اهتمام وسائل الإعلام حول العالم.

أعراض غامضة استمرت سنوات

المريض المعروف باسم «لي» تم نقله إلى مستشفى في مقاطعة هونان بعد أن بدأ يعاني من نوبات صرع متكررة وفقدان للوعي مصحوب بخروج رغوة من الفم. وبحسب الأطباء، كانت بداية معاناته منذ نحو عام، عندما لاحظ اضطراباً غريباً في عينه وصفه بأنه يشبه «الفسيفساء». ولم تكشف الفحوص الأولية أي مشكلة، بينما أظهر التصوير بالرنين المغناطيسي وجود جسم غريب خلف العين.

عملية جراحية دقيقة لإنقاذ حياته

ومع تفاقم حالته خلال الشهر الماضي، اضطر الأطباء لإجراء عملية جراحية عاجلة لفتح الجمجمة، وتمكنوا خلالها من استخراج الدودة الشريطية البيضاء الطويلة، التي كانت تتحرك داخل دماغه بشكل واضح أثناء العملية.

السبب.. استهلاك لحوم نيئة

وأوضح الأطباء أن الإصابة تعود إلى حادثة وقعت قبل سنوات، حين ابتلع «لي» أجزاء نيئة من ثعبان تحدّيًا، دون أن يدرك أن يرقات الدودة الشريطية (Sparganum) قد دخلت جسمه. وعلى مدار السنوات، انتقلت اليرقات داخل جسده واستقرت في الدماغ، مسببة أعراضاً عصبية خطيرة.

ما داء السبارغانوزيس؟

داء السبارغانوزيس هو عدوى تسببها يرقات الدودة الشريطية Sparganum mansoni التي تنتقل عادة عبر تناول لحوم الضفادع والثعابين والطيور النيئة أو غير المطهية جيداً. ومن الممكن أن يعاني المرض من أعراض عصبية حادة، وفي بعض الحالات النادرة، قد يسبب الموت.

تحذير من المخاطر الصحية

أكد الأطباء تحسن حالة «لي» بشكل ملحوظ بعد 10 أيام من العملية، ومن المتوقع أن يتعافى بشكل كامل. وشددوا على أن قصته تشكل تحذيراً واضحاً من مخاطر تناول اللحوم النيئة، التي قد تؤدي إلى أمراض مميتة.