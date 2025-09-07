بعد 52 عاماً.. الشرطة الكندية تعثر على رجل اختفى في أمريكا

بعد 52 عاماً من الغياب، تمكنت السلطات الكندية من تحديد هوية إريك سينجر الرجل الذي اختفى عام 1973 في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، لتُسدل الستارة على لغز طال أمده وتُمنح أخواته الراحة أخيراً.

كان إريك سينجر يبلغ من العمر 22 عاماً وقت اختفائه، ويسلك دراجته في شوارع كليفلاند قبل أن يختفي عن الأنظار، تاركاً وراءه حقيبته وغيتاره وراتبه المستحق في المستشفى الذي كان يعمل به. وحاولت أسرته البحث عنه عبر التحقيقات الخاصة والتقارير الرسمية، لكن كل الجهود باءت بالفشل لعقود طويلة.

وجاء الحل بعد تطور كبير في تقنيات تحليل الحمض النووي (DNA)، إذ تمكنت السلطات في مقاطعة أونتاريو الكندية من الربط بين بقايا عُثر عليها في متنزه ألغونكوين منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وبين أقاربه في الولايات المتحدة. وبعد سلسلة من المقارنات والاختبارات، تم التعرف على هوية إريك رسميًا في فبراير 2025.

وقالت أخته روث سينجر: «لقد منحتنا هذه المعرفة راحة كبيرة، وأكدت أنه لم يكن يعيش حياة سرية بعيدة عنا». تم حرق جثته واحتفاظ الأخوات بالرماد في منزل العائلة بولاية أوهايو، مع الوقت الكافي للتفكير في مكان توزيعه مستقبلاً.

يذكر أن إريك كان موسيقياً موهوباً، سافر بين القارات، وكان لديه ما يُعتقد من سمات عقلية فريدة ساعدته أحيانًا على التكيف مع التحديات، وفقاً لأخواته.