أمريكي يبيع منتجات نينتندو مزيفة بقيمة مليوني دولار

أُلقى القبض على رجل من لونغ آيلاند، نيويورك بعد اتهامه ببيع منتجات نينتندو مزيفة بقيمة مليوني دولار عبر منصة أمازون، في واحدة من أكبر قضايا تقليد الأجهزة الإلكترونية التي شهدتها الولايات المتحدة أخيرا.

ووفقاً لتقارير مكتب المدعي العام لمقاطعة ناسو، فقد قام المتهم خلال سنوات عديدة ببيع مئات الآلاف من الإكسسوارات المزيفة لأجهزة نينتندو الشهيرة، مستخدماً عدة حسابات بائعين على أمازون. وقد اكتُشف الاحتيال بعد أن كشفت المنتجات عن أرقام تسلسلية وتصاميم خاطئة وأحرف يابانية غير دقيقة، ما كشف الطابع المزيف للبضائع.

ويواجه الرجل عقوبة قد تصل إلى 15 عاماً في السجن بتهم تتعلق بـ«المؤامرة وتقليد العلامات التجارية»، فيما اعتبر البعض أن طريقة تنفيذه للاحتيال على منصة عالمية دون معرفة كافية باللغة التي حاول تقليدها، دليل على تهور وغرور جنائي أكثر من كونه خطة ذكية.