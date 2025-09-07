بلاغ عن وفاة في النجف يتحول إلى «نوم عميق» يثير السخرية

في حادثة طريفة وغير مألوفة، شهدت محافظة النجف في العراق استنفاراً أمنياً واسعاً بعدما تلقت قوات الطوارئ بلاغاً عاجلاً عن وفاة رجل داخل منزله، قبل أن يتبين لاحقاً أن الأمر لا يتعدى كونه نومًا عميقًا أربك عائلته وأثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادثة وقعت في حي التحدي بناحية الحيدرية شمالي النجف، حينما عجزت أسرة عن إيقاظ أحد ذويها رغم محاولاتها المتكررة، ما دفعها للاعتقاد بأنه فارق الحياة، لتسارع إلى الاتصال بالجهات المختصة.

من مأساة متوقعة إلى طرفة شعبية

على الفور، تحركت مفارز الاستجابة الفورية إلى الموقع وسط حالة من القلق والجدية، غير أن المفاجأة كانت صادمة للعائلة و«مريحة» في الوقت نفسه، إذ تبيّن أن الرجل ما زال على قيد الحياة، وأنه كان فقط مستغرقاً في نوم ثقيل.

القصة التي بدأت كحادثة مأساوية تحولت سريعاً إلى واقعة طريفة أثارت موجة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر ناشطون أن ما حدث يمثل أحد «أطرف البلاغات» التي تلقتها قوات الطوارئ، فيما علق آخرون: «حتى النوم العميق صار أزمة أمنية».