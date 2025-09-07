فيديو طفلة يحصد 360 مليون مشاهدة.. ويُلقب بـ«أجمل فيديو في العالم»

أشعل مقطع فيديو لطفلة صينية لم تتجاوز عامها الثاني منصات التواصل الاجتماعي، بعدما نجح في خطف قلوب الملايين حول العالم، محققاً أكثر من 360 مليون مشاهدة و41 مليون إعجاب خلال أسابيع قليلة، ليُصنَّف من قبل المتابعين كـ«أجمل فيديو على الإطلاق».

الفيديو الذي صُوّر في العاصمة الصينية بكين بعدسة والدة الطفلة «منغ منغ»، اعتمد زاوية تصوير مبتكرة عبر كاميرا صغيرة ثُبتت على قبعة الطفلة، لتبدو المشاهد وكأنها تُرى من عينيها مباشرة. وقد أطلق مستخدمو الإنترنت على هذه التقنية الفريدة اسم «منظور عيون البعوض»، في إشارة إلى قرب الكاميرا من مستوى نظر الطفلة وما منحه من مشاهد عفوية مفعمة بالبراءة.

ويظهر المقطع الطفلة وهي تركض وتلعب بمرح داخل حديقة عامة، قبل أن تسقط على درج فتذرف الدموع، ثم تعود سريعاً للضحك والابتسام بعد أن يحتضنها والداها. هذا التسلسل البسيط للحظات الحياة اليومية كان كفيلاً بإثارة مشاعر الملايين، الذين وجدوا فيه انعكاساً صادقاً لبراءة الطفولة وذكرياتهم الخاصة.

منذ نشره لأول مرة في أبريل الماضي عبر حساب الأم على منصة صينية محلية، أعيد تداول الفيديو بشكل واسع حتى وصل إلى «إنستغرام» بفضل شركة صينية متخصصة في الكاميرات، ليحقق انتشاراً عالمياً غير مسبوق ويحصد أكثر من 210 آلاف تعليق من متابعين عبر القارات.

وتنوعت ردود الفعل بين الإشادة والتأثر، إذ كتب أحد المستخدمين: «لا بد أن يكون هذا أجمل فيديو على وجه الأرض»، فيما علّق آخر: «يجعلني أرغب في أن أصبح أباً». كما ذهب البعض إلى المزاح معتبرين أن المشهد يصلح إعلاناً رسمياً لتشجيع الناس على الزواج والإنجاب.

أما والدة الطفلة «لي»، فقد أعربت عن دهشتها من الشعبية الكبيرة التي حصدها المقطع، مؤكدة: «أعتقد أن الفيديو لامس قلوب الناس لأنه يُظهر لحظات صادقة من حياة ابنتي وهي تضحك وتبكي وتلعب بعفوية، وهذا أعاد للجميع ذكريات طفولتهم». وأضافت أنها رفضت دعوات من برامج أطفال خارج الصين، مشيرة إلى أن كل ما يهمها الآن هو أن «تأكل ابنتها جيداً وتنام جيداً، فالطفولة قصيرة وسأواصل تسجيل لحظاتها الخاصة».

الفيديو لم يقتصر على الشهرة العالمية فحسب، بل حقق على المنصات المحلية الصينية أكثر من 660 ألف إعجاب و30 ألف تعليق، ليترسخ كأحد أكثر المقاطع تداولاً في الصين والعالم خلال الأشهر الأخيرة.