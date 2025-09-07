سماعة ذكاء اصطناعي تشخّص أمراض القلب في 15 ثانية

أعلنت جامعة «إمبريال كوليدج لندن»، عن ابتكار سماعة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على تشخيص ثلاثة أمراض قلبية رئيسية في غضون 15 ثانية فقط، وهي قصور القلب والرجفان الأذيني وأمراض صمامات القلب. وتعتمد هذه السماعة على تحليل أصوات القلب وبيانات تخطيط كهربائية دقيقة، مع رفع النتائج فوراً عبر تطبيق مخصص على الهاتف الذكي. ويؤكد الباحثون، أن هذا التطور يمثل نقلة نوعية في الكشف المبكر عن أمراض القلب، إذ يوفّر وسيلة سريعة يمكن استخدامها في عيادات الرعاية الأولية بدلاً من الحاجة المستمرة إلى أجهزة متقدمة. وبحسب تقرير نشرته «دايلي ميل»، عن «إمبريال كوليدج لندن»، فقد أُجريت دراسة على أكثر من 12,700 مريض في 96 عيادة، وأظهرت النتائج أن السماعة أكثر دقة من الفحوص التقليدية؛ إذ كانت أكثر احتمالاً بنسبة 2.33 مرة لتشخيص قصور القلب، و3.45 مرة لرصد الرجفان الأذيني، و1.92 مرة لاكتشاف أمراض الصمامات. ويرى الخبراء، أن استخدام الذكاء الاصطناعي بهذه الصورة سيعيد رسم مستقبل التشخيص الطبي، ويوفّر أداة عملية للأطباء لسرعة اتخاذ القرارات الطبية وتقليل نسب الأخطاء.