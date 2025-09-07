أطعمة تعزز «الكولاجين» وتقي من التجاعيد

أشارت تقارير طبية إلى أن بعض الأطعمة اليومية يمكن أن تسهم بفاعلية في تعزيز إنتاج «الكولاجين» الطبيعي في الجسم، وبالتالي حماية البشرة من التجاعيد وعلامات التقدم في العمر. وتشمل هذه القائمة خمسة أطعمة أساسية هي؛ الجزر، الطماطم، الفجل، الفستق، السبانخ، إذ تتميز هذه الأطعمة باحتوائها على نسب مرتفعة من مضادات الأكسدة والفيتامينات المهمة لتجديد خلايا الجلد. ويشير الأطباء إلى أن «الكولاجين» يعد أحد أهم البروتينات المسؤولة عن مرونة الجلد وقوّته، ومع التقدم في العمر يتناقص إنتاجه بشكل طبيعي، ما يستدعي دعمه غذائياً. وبحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة «تايمز أوف إنديا»، فإن تناول هذه الأطعمة بانتظام يسهم في تحفيز الجسم على إنتاج «الكولاجين» بشكل طبيعي، ويؤدي إلى إبطاء ظهور التجاعيد بطرق تفوق الاعتماد على المكمّلات الصناعية. كما أظهرت الدراسات، أن دمج هذه العناصر ضمن النظام الغذائي يعزّز مقاومة البشرة للتأثيرات البيئية الضارة، مثل الأشعة فوق البنفسجية والتلوّث. ويرى خبراء التغذية أن هذه الخطوات البسيطة تعكس فلسفة الوقاية قبل العلاج في الحفاظ على شباب الجلد.