سيدات مسنات يتعرضن للسلق في حوض جاكوزي

في ولاية كنتاكي الأمريكية، تحولت رحلة استجمام إلى كابوس بعد أن عجزت مجموعة سيدات في الثمانينيات من العمر عن الخروج من حوض استحمام ساخن في منطقة نائية. وبحسب ما ذكرته تقارير محلية، فقد ارتفعت حرارة المياه إلى مستويات خطيرة بينما ظلت السيدات عالقات في الداخل دون مساعدة. ونتيجة لذلك تعرضن لإصابات حرارية كادت أن تتحول إلى مأساة. فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول إليهن بعد نداء الاستغاثة، إلا أن الموقع النائي تسبب في تأخر الاستجابة. واعتبر خبراء السلامة، أن هذه الحادثة تُبرز المخاطر الكامنة في استخدام الأحواض الساخنة دون تجهيزات آمنة، خصوصا لكبار السن. ونصحوا بضرورة وجود مخارج طوارئ وأجهزة إنذار في تلك الأماكن، إلى جانب مرافقين أثناء الاستخدام. وأضافوا، أن التخطيط المسبق في المواقع النائية أمر حاسم لتجنب أي نتائج مأساوية. الحادثة أعادت النقاش حول معايير السلامة في المنتجعات البعيدة، وأكدت أهمية الاستعداد المسبق لأي طارئ.