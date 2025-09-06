شكراً لخيانة زوجي.. زوجة صينية تثير الجدل بلافتات ساخرة

في واقعة أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، أقدمت امرأة في مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان بوسط الصين على تعليق لافتات حمراء على سياج مجمع سكني للتعبير عن غضبها من خيانة زوجها مع صديقتها المقربة، التي تحمل لقب «شي» حيث استخدمت الزوجة هذه اللافتات لتوجيه «شكر ساخر» لصديقتها التي استمرت علاقتها الغرامية مع زوجها لمدة خمس سنوات.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» كتبت الزوجة على إحدى اللافتات: «شي تنتهك النظام العام والأخلاق الحميدة، بإقامتها علاقة غرامية مع زوج صديقتها المقربة»، ووقّعت بكلمة «الزوجة».

وعملت الزوجة على تعليق أعلاماً حمراء صغيرة على سيارة داخل المجمع السكني، كشفت فيها تفاصيل شخصية عن «شي»، بما في ذلك عملها في قسم المالية بمكتب إدارة السياحة في مجتمع هونغشان.

ولم يتضح ما إذا كانت «شي» تقيم في المجمع السكني الذي عُلقت فيه اللافتات، لكن الواقعة جذبت انتباه السكان الذين التقطوا صوراً ونشروها على منصات التواصل الاجتماعي، إذ إنه في الصين، تُستخدم الأعلام الحمراء تقليديّاً للتعبير عن الامتنان، مما جعل هذه الخطوة ساخرة بشكل خاص.

وأثارت اللافتات جدلاً حول الحدود بين التعبير عن الغضب الشخصي والخصوصية، إذ حذر المحامي تشاو ليانغشان من أن هذه اللافتات قد تنتهك حقوق «شي» في الخصوصية والسمعة، خصوصاً إذا كانت المزاعم غير صحيحة أو تشهيرية، وقد تؤدي إلى عقوبات قانونية تصل إلى غرامات أو الاحتجاز لمدة تصل إلى 19 يوماً.

وتمت إزالة اللافتات والأعلام بسرعة بعد عرضها، وأكد موظف في مكتب إدارة السياحة أن «شي» تعمل بالفعل في القسم المالي، وأن التحقيق جارٍ في القضية، وأثارت هذه الواقعة نقاشات واسعة على الإنترنت حول الخيانة الزوجية، والأخلاقيات في مكان العمل، وطرق التعبير عن الغضب في عصر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتُعد مدينة تشانغشا، عاصمة مقاطعة هونان، مركزاً اقتصاديّاً وثقافيّاً مهماً في وسط الصين، وتشتهر بحيويتها ونشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يُشارك السكان المحليون القصص والأحداث بسرعة، وتعتبر الخيانة الزوجية في الصين، قضية حساسة، وغالباً ما تُثير ردود فعل قوية، خصوصاً عندما تتعلق بصداقات مقربة، كما في هذه الحالة التي استمرت الصداقة بين الزوجة و«شي» لمدة 12 عاماً.