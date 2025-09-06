مضيفة طيران تطرد راكبة من الطائرة

في واقعة لافتة، طردت مضيفة طيران تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية، راكبة قبل انطلاق رحلة من كوستاريكا إلى دالاس.

وأظهر مقطع فيديو، المرأة وهو تقول للمضيفة «اصمتي»، أثناء قراءة بروتوكولات السلامة عبر نظام العناوين العامة للطائرة.

وبحسب صحيفة «نيويورك بوست»، اقتربت المضيفة من الراكبة، ووبختها على سلوكها الفظ.

المضيفة قالت وهي تأمر زميلاتها بإيقاف نظام العناوين: «هل تريدين النزول من الطائرة؟ لأنني لا أشعر بالارتياح معكِ إذا لم تتبعي التعليمات».

ثم عاتبت المضيفة الراكبة الفظّة لعدم إطفاء هاتفها، وفقاً للفيديو، لتظهر الراكبة في نهاية المقطع، وهي تمتثل لأوامر المضيفة، وتطرد من الطائرة لسوء سلوكها.