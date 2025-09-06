جرّاح بريطاني يبتر ساقيه بدافع «الهوس»!

قررت محكمة التاج في مدينة ترورو البريطانية سجن جرّاح الأوعية الدموية نيل هوبر لمدة عامين وثمانية أشهر، بعد إدانته بالاحتيال على شركات التأمين وحيازة مواد إباحية متطرفة.

وكشفت التحقيقات أن الطبيب البالغ من العمر 49 عاماً، الذي عمل سنواتٍ طويلةً ضمن هيئة الصحة الوطنية البريطانية (NHS)، أجرى مئات عمليات البتر لمرضاه، قبل أن يتعمّد إلحاق أذى جسيم بساقيه باستخدام الثلج، ما دفع الأطباء لاحقاً إلى اتخاذ قرار ببترهما ظناً منهم أنه مصاب بتسمم دموي.

وبحسب الادعاء، قدّم هوبر مطالبات احتيالية لشركتين؛ بسبب إصابته بقيمة تجاوزت 466 ألف جنيه إسترليني، بل وأرسل رسائل إلى أحد معارفه قال فيها إنه يجب أن «يستغل الموقف حتى آخره».

كما أظهرت الأدلة أنه امتلك اهتماماً مرضياً بالبتر وتواصل مع شبكة إلكترونية تديرها عصابة متخصصة في التعديلات الجسدية المتطرفة، كان يقودها المدان بالسجن المؤبد «ماريُس غوستافسون».

وأوضحت المحكمة أن الدافع وراء هذه التصرفات لم يكن مادياً فقط، بل ارتبط أيضاً بـ«هوس جنسي بالبتر»، فقد عانى هوبر منذ طفولته من اضطراب في هويته الجسدية جعله يرى قدميه عبئاً غير مرغوب فيه، إلا أن حالته تداخلت مع شهوة جنسية نادرة تُعرف علمياً باسم Apotemnophilia، إذ يشعر المصاب بإثارة جنسية مرتبطة ببتر الأطراف.

وأكد القاضي أن هذا الهوس شكّل جزءاً أساسياً من دوافعه لافتعال إصاباته والتورط في مواد إباحية متطرفة مرتبطة بتشويه الجسد.

وأقرّ الطبيب أيضاً بحيازة 3 مقاطع فيديو وُصفت بأنها «إباحية متطرفة» لاحتوائها على مشاهد تشويه مُتعمّد للأعضاء البشرية.

ورغم الجدل، أوضحت إدارة مستشفيات كورنوال الملكية أن التهم الموجهة لهوبر لا تتعلق بأدائه المهني داخل المستشفى، مشيرة إلى أن مراجعات مستقلة أثبتت عدم وجود مخاطر على المرضى الذين خضعوا لجراحاته.

غير أن عدداً من مرضاه السابقين أعربوا عن قلقهم، واعتبر محامون متخصصون في قضايا الإهمال الطبي أن القضية «تثير صدمة وقلقاً بالغين» وتستدعي تحقيقاً علنياً أوسع.

وتسعى النيابة العامة لاسترداد الأموال التي حصل عليها هوبر عبر الاحتيال، فيما يظل موقوفاً عن مزاولة المهنة منذ ديسمبر (كانون الثاني) 2023.