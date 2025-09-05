علماء أمريكيون يطوّرون غرسة دماغية تخفف الألم المزمن

طور علماء أمريكيون من جامعة «كاليفورنيا» بولاية سان فرانسيسكو، غرسة دماغية قادرة على التعرف على لحظات الألم المزمن ومكافحتها فورا عبر التحفيز العميق للدماغ وإعادة النشاط للمرضى المصابين.

ويصيب الألم المزمن نحو 20 % من الأمريكيين، وغالبا ما يقاوم العلاج التقليدي بسبب تغيرات معقدة في الشبكات العصبية الدماغية، وذلك عكس التحفيز العميق التقليدي الذي يستهدف منطقة دماغية واحدة لجميع المرضى.

ووجد العلماء أن الأقطاب الكهربائية قامت بتحفيز 14 منطقة دماغية على مدى 10 أيام، وأن التكنولوجيا الجديدة تختار نقاط التأثير وتردد النبضات بشكل فردي استنادا إلى مراقبة النشاط الدماغي لكل مريض، وقد خضعت الغرسة لاختبارات متعددة المراحل: في البداية، سجلت الأقطاب الكهربائية النشاط على مدى 10 أيام وجربت أنماط مختلفة من التحفيز، ثم تم تركيب غرسات دائمة تشتغل عند اكتشاف الألم وتتوقف أثناء النوم.

وتوصل الباحثون إلى أن الغرسة الدماغية المطورة من خلالها تم تحديد المناطق الأمثل وتردد التحفيز الأنسب لتوفير أكبر قدر من الراحة للمشاركين، وخفض التحفيز الحقيقي لشدة الألم بنسبة 50 % في المتوسط، بينما زاد التحفيز الوهمي الألم بنسبة 11 %.

وتعد هذه الطريقة الحديثة طفرة حقيقية لملايين الأشخاص الذين يعانون من آلام مزمنة، وفتحا لآفاق جديدة في مجال التحفيز العصبي ومكافحة آثار الألم.