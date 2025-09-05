«الكركم» وسيلة فعّالة لضبط وزن مريض السكري

أظهرت دراسة طبية جديدة أن «الكركم» قد يشكّل وسيلة فعالة لمساعدة مرضى السكري في ضبط أوزانهم وتقليل بعض المضاعفات المصاحبة للمرض. وتركزت الدراسة على متابعة مجموعة من المرضى الذين أدرجوا (الكركم) أو مكمّلاته الغذائية ضمن أنظمتهم اليومية، إذ تبين أن للمادة الفعالة فيه المعروفة بـ(الكركمين) تأثيرات إيجابية على معدلات حرق الدهون، وتنظيم مستويات السكر في الدم. وبحسب دراسة جديدة من جامعة طهران، فقد لوحظ أن المشاركين الذين استمروا في تناول (الكركم) لفترة زمنية محددة أظهروا انخفاضاً ملحوظاً في مؤشرات كتلة الجسم ومستويات الدهون الحشوية مقارنة بغيرهم. ويؤكد الباحثون أن (الكركم) يعمل أيضاً على تعزيز حساسية الجسم للإنسولين، ما يساعد على ضبط معدلات السكر بطريقة أكثر كفاءة، إضافة إلى قدرته على الحد من الالتهابات التي تزيد من خطر مضاعفات السكري. ومع أن النتائج تبدو واعدة، شددت الدراسة على أن استخدام (الكركم) ينبغي أن يكون مكمّلاً للأنظمة الغذائية الصحية والرياضة، وليس بديلاً عن الأدوية أو الاستشارات الطبية؛ لضمان تحقيق نتائج مستدامة وآمنة.