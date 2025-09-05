أعلن الفنان أحمد العوضي مشاركته في الموسم الرمضاني لعام 2026م، بمسلسل جديد بعنوان (علي كلاي)، يجسِّد فيه شخصية ملاكم يواجه صراعات شخصية داخل الحلبة وخارجها. المسلسل من إنتاج (سينرجي) و(المتحدة)، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام. وبحسب ما ذكرته (العين) الإخبارية، فإن العمل يطرح بعداً إنسانياً من خلال شخصية البطل الذي يرتبط برعاية دار أيتام، ويواجه تحديات قاسية توازن بين طموحه الرياضي ومسؤولياته الاجتماعية. وأوضح العوضي في تصريحات مباشرة أنه يستعد بدنياً وفنياً لدور يتطلب تدريبات مكثفة في الملاكمة، ويأمل أن يقدم من خلاله تجربة مغايرة لأعماله السابقة. ومن المقرر أن يبدأ التصوير قريباً بعد اكتمال اختيار فريق التمثيل. العمل يحظى بترقب جماهيري لما يمثله من دمج بين الدراما الواقعية وأجواء الملاكمة، وسط توقعات بأن يكون أحد أبرز إنتاجات الموسم الرمضاني القادم.