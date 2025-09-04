وصية بمليار دولار تُفاجئ البرازيل.. رجل أعمال يهب ثروته لنيمار

في واقعة وُصفت بأنها «الأغرب من نوعها»، سجّل رجل أعمال برازيلي شاب وصية رسمية يورّث بموجبها كامل ثروته، المقدرة بنحو 1.2 مليار دولار أمريكي، لصالح نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، جرى توثيق الوصية لدى كاتب عدل في يونيو الماضي، رغم أن قرار توريث الأموال اتخذه الشاب البالغ من العمر 31 عامًا منذ عام 2023.

وقال رجل الأعمال إن نيمار كان بالنسبة له مصدر إلهام شخصي، موضحًا أن قصة حياة اللاعب وما واجهه من تحديات تعكس الكثير من ملامح تجربته الخاصة. وأكد أن قراره لا يرتبط بأي علاقة شخصية أو مهنية مع النجم الكروي، بل هو تعبير عن إعجاب عميق بمسيرته.

وتشمل الثروة الموصى بها أصولًا مالية واستثمارات متنوعة، إلى جانب ممتلكات عقارية داخل البرازيل وخارجها.

وحتى اللحظة، لم يصدر عن نيمار أو فريقه الإعلامي أي رد رسمي، فيما أفادت تقارير بأن ممثليه لم يتلقوا أي إشعار قانوني بخصوص هذه الوصية المفاجئة.