لورد بريطاني يشعل جدلاً بعد انتقاده أسعار الطعام في تركيا

تحوّل منشور لعضو مجلس اللوردات البريطاني اللورد رامي رانجر إلى قضية رأي عام في تركيا، بعدما عبّر عن استيائه من ارتفاع أسعار المأكولات والمشروبات في مطار أنطاليا الدولي، الذي يُعد من أكثر المطارات التركية ازدحامًا خلال موسم السياحة الصيفي.

رانجر الذي وصل إلى أنطاليا لقضاء عطلة سياحية، نشر عبر حسابه على منصة «إكس» صورة لقائمة أسعار في أحد مطاعم الوجبات السريعة داخل المطار، وعلّق قائلًا: «من يشتكي من غلاء المعيشة في بريطانيا، عليه أن يزور مطار أنطاليا حيث حتى شطيرة هامبرغر بسيطة تُباع وكأنها رفاهية».

تغريدة اللورد لم تمر مرور الكرام، إذ سرعان ما تفاعل معها مؤثرون ومستخدمون أتراك، بعضهم أيد شكواه، معتبرًا أن أسعار مطارات أنطاليا وإسطنبول «الأعلى عالميًا»، فيما وصف آخرون الأمر بـ«الاستغلال الصريح للسياح».

القائمة التي نشرها رانجر أظهرت أن سعر وجبة هامبرغر مع بطاطس مقلية ومشروب صغير بلغ 27.9 يورو (نحو 1,351 ليرة تركية)، بينما لم يقل سعر أرخص وجبة عن 19 يورو، وهو ما اعتبره كثيرون مبالغًا فيه مقارنة حتى بمطارات أوروبا.

ورغم أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فإنها أعادت تسليط الضوء على الانتقادات المتكررة لارتفاع الأسعار في المرافق السياحية التركية. ورغم تعهّد الحكومة مرارًا بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، إلا أن تذبذب قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية لا يزال يعرقل هذه الجهود.