كشفت دراسة أولية أجراها فريق شبكة الإسناد الجوي العالمي، أن الظروف الجوية المتطرفة التي أشعلت حرائق برية عبر إسبانيا والبرتغال الشهر الماضي كانت أكثر احتمالية بـ40 مرة بسبب التغير المناخي.

واجتاحت هذه الحرائق، التي التهمت نحو 500 ألف هكتار (1.2 مليون فدان) من شبه الجزيرة الأيبيرية في غضون أسابيع، مناطق واسعة، وكانت أكثر شدة بنسبة 30% مما كان متوقعًا في عالم خالٍ من التغير المناخي.

وأوضحت كلير بارنز، عالمة المناخ في إمبريال كوليدج لندن ومشاركة في الدراسة، أن الحجم الهائل لهذه الحرائق كان صادمًا، مشيرة إلى أن الظروف الحارة والجافة والقابلة للاشتعال أصبحت أكثر حدة مع التغير المناخي، مما أدى إلى حرائق ذات كثافة غير مسبوقة.

ووفقا لصحيفة «الغارديان»، أظهرت الدراسة أن مثل هذه الظروف كانت ستحدث مرة واحدة كل 500 عام في المناخ ما قبل الصناعة، لكنها أصبحت الآن متوقعة كل 15 عامًا في عالم ارتفعت فيه درجات الحرارة بسبب انبعاثات الوقود الأحفوري.

كما وجد الباحثون أن موجات الحر المتطرفة التي استمرت 10 أيام الشهر الماضي كانت متوقعة مرة كل 2500 عام، بينما أصبحت الآن تحدث كل 13 عامًا.

واعتمدت الدراسة، التي لم تُخضع بعد للمراجعة العلمية، على ملاحظات الطقس بدلاً من تحليل نماذج المناخ التقليدية.

وكانت دراسة سابقة للفريق حول حرائق تركيا واليونان قد أظهرت أن التغير المناخي جعل الظروف الجوية المتطرفة أكثر احتمالية بـ10 مرات.

وأشار ديفيد غارسيا، عالم رياضيات تطبيقية في جامعة أليكانتي، إلى أن النقاش العام في إسبانيا ركز على تراجع الأنشطة الريفية وزيادة النباتات الجافة، لكنه أكد أن تأثير التغير المناخي على هذه الحرائق كان هائلاً ولم يُناقش بالقدر الكافي.

في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خطة مناخية من 10 نقاط لمواجهة الطقس المتطرف المتزايد.