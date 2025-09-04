في وقت يظن فيه الكثيرون أن روبوتات الدردشة مجرد أدوات ودودة لتقديم المساعدة والإجابات السريعة، تكشف دراسة حديثة عن جانب خفي وخطير لهذه التكنولوجيا. فقد تبين أن بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تُستدرج المستخدمين إلى مشاركة بياناتهم الشخصية الحساسة، بما يتجاوز ما كانوا ينوون الكشف عنه في البداية.





أظهرت نتائج الدراسة – التي أجريت على 502 شخص – أن الروبوتات المصممة بأساليب خبيثة تستطيع استخراج معلومات أكثر بـ 12.5 مرة مقارنة بالأنظمة التقليدية. هذه الروبوتات لا تطرح أسئلة مباشرة، بل تعتمد على حيل نفسية ذكية مثل «المعاملة بالمثل»، و«بث الطمأنينة»، عبر إظهار التعاطف أو سرد قصص قصيرة توحي بالأمان وتدفع المستخدم إلى الثقة.

الباحثون الذين استخدموا نماذج مثل لاما 3 وميسترال أكدوا أن هذه التقنية قد تتحول إلى أداة خطيرة لجمع البيانات الشخصية. الخبراء يحذرون المستخدمين من التعامل الساذج مع هذه الروبوتات، ويشددون على ضرورة الحذر وعدم مشاركة معلومات خاصة بسهولة، مهما بدت المحادثة طبيعية أو آمنة.