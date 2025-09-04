من حضن الأمان إلى العنف.. «تركية» تعذب حفيدها بوحشية

هزّت مدينة إزمير التركية الرأي العام بحادثة صادمة، بعدما انتشر مقطع مصوّر أظهر سيدة مسنّة تعتدي بالضرب المبرح على حفيدها البالغ سبع سنوات، في مشهد أثار موجة غضب واسعة داخل تركيا وخارجها.

التسجيل الذي صوّره أحد الأقارب خفية بهاتف محمول، كشف الجدة وهي تنهال على الطفل ركلًا وصفعًا، ما كشف معاناة كان يعيشها الطفل بعيدًا عن أنظار والده، الذي يشاركه السكن مع والديه بعد انفصاله عن زوجته.

وبمجرد انتشار الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحركت السلطات التركية بسرعة، حيث أوقفت الجدة المتهمة، فيما جرى نقل الطفل إلى دار رعاية تحت إشراف متخصصين نفسيين لضمان حمايته ودعمه معنويًا.

وأكدت وسائل الإعلام المحلية أن التحقيقات لا تزال جارية، بينما تتصاعد مطالبات حقوقية وشعبية بفرض عقوبات مشددة على مرتكبي العنف ضد الأطفال، في محاولة لوضع حد لهذه الانتهاكات المروّعة.