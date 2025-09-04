الاتحاد الأوروبي يحظر مادة كيميائية شهيرة في طلاء الأظافر

أعلن الاتحاد الأوروبي بدء تنفيذ حظر شامل على مادة كيميائية شائعة الاستخدام في مستحضرات التجميل، أبرزها طلاء أظافر الجل، بعد ربطها بمخاطر صحية خطيرة تشمل الحساسية، تهيج الجلد، واضطرابات محتملة في الخصوبة.

وتحمل المادة اسم تريميثيل بنزويل ثنائي فينيل فوسفين أوكسيد (TPO)، والتي تعمل كمبادر ضوئي لتسريع جفاف الطلاء تحت الأشعة فوق البنفسجية أو مصابيح LED، مانحةً الأظافر لمعانًا وثباتًا طويل الأمد. إلا أن دراسات أوروبية صنفتها ضمن المواد السرطانية والمسببة للطفرات والسامة للإنجاب، مما دفع المفوضية الأوروبية إلى حظرها بالكامل بدءًا من سبتمبر الجاري.

وينص القرار على منع بيع أو توزيع أو استخدام أي منتجات تحتوي على TPO في دول الاتحاد الأوروبي الـ27، بما في ذلك المخزون القديم لدى صالونات التجميل، مع فرض غرامات قد تصل إلى 22 ألف يورو على المخالفين.

ويأتي هذا الحظر في إطار تشديد لوائح مستحضرات التجميل الأوروبية لحماية المستهلكين، إذ سبق أن شملت القائمة السوداء مواد أخرى مثل HEMA وdi-HEMA المستخدمة في منتجات الأظافر، بسبب مخاطرها الصحية المثبتة.