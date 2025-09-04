حكم قضائي تاريخي يرفع أسهم «ألفابيت» 160 مليار دولار

شهدت شركة ألفابيت، المالكة لـ«قوقل»، قفزة قوية في أسهمها تجاوزت 6% في تداولات ما قبل السوق، بعد قرار قضائي فيدرالي رفض تفكيك عملاق التكنولوجيا، في خطوة وصفت بأنها لحظة فاصلة في مسار الشركة. الحكم، الذي أصدره القاضي أميت ميهتا، أزال تهديدا تنظيميا كبيرا كان يطارد الشركة منذ سنوات، ليضعها على مسار زيادة قيمتها السوقية بأكثر من 160 مليار دولار.

وبموجب القرار، ستحتفظ «قوقل» بسيطرتها على متصفح كروم ونظام أندرويد، مع إلغاء بعض العقود الحصرية التي كانت تُعتبر مقيّدة للمنافسة. في الوقت نفسه، سمح الحكم للشركة بالاستمرار في دفع مليارات الدولارات لشركائها، وعلى رأسهم «أبل»، لجعل محرك بحثها الخيار الافتراضي، ما انعكس بدوره على ارتفاع أسهم «أبل» بنسبة 3.7%.

ويرى محللون أن القرار يعزز موقع «قوقل» في سوق التكنولوجيا العالمية، ويمنحها دفعة قوية نحو توسيع شراكاتها، خصوصا مع «أبل»، وسط ترجيحات بإمكانية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي Gemini في أجهزة آيفون مستقبلا. وبينما وصف خبراء الحكم بأنه «حل عملي بعيد عن التكتيكات الصدامية»، فإنه يعكس توجه القضاء الأمريكي نحو موازنة المنافسة مع حماية الابتكار، في معركة تنظيمية بدأت منذ رفع الدعوى ضد «قوقل» عام 2020.