حريق ضخم يجتاح بلدة تاريخية في كاليفورنيا ويجبرها على الإخلاء

اندلع حريق غابات واسع النطاق في بلدة تشاينيز كامب تاون التاريخية بمقاطعة توولومن في ولاية كاليفورنيا، ما أدى إلى تدمير آلاف الأفدنة وإتلاف عشرات المنازل، ودفع السلطات إلى إصدار أوامر إجلاء فوري للسكان وإغلاق الطرق السريعة المحيطة.

وتُعرف البلدة بتاريخها المرتبط بـ«حمى الذهب» في منتصف القرن التاسع عشر، وكانت مركزًا لمجتمع صيني أمريكي بارز، غير أن موقعها وسط الغابات والتضاريس الجبلية جعلها عرضة للحرائق، خاصة في ظل موجة الجفاف الطويلة التي تشهدها كاليفورنيا.

ووفق إدارة الغابات والحماية من الحرائق، اندلع الحريق فجر الثلاثاء، وساهمت رياح سانتا آنا العاتية بسرعة وصلت إلى 130 كم/س في انتشاره بسرعة كبيرة. وحتى صباح الأربعاء، التهمت النيران أكثر من 7,700 فدان، وأتلفت ما لا يقل عن 20 منزلًا، في حين لم تتجاوز نسبة السيطرة على الحريق 10%.

وسخّرت السلطات أكثر من 1,000 رجل إطفاء مدعومين بطائرات هليكوبتر وصهاريج مياه وطائرات «كنادير» لإخماد النيران، فيما أعلن حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم حالة الطوارئ في المقاطعة، مع نشر 65 شاحنة إطفاء وسبع طائرات هليكوبتر إضافية.

كما أقيمت مراكز إيواء مؤقتة في مدن مجاورة مثل سونورا وجاميستاون لاستقبال النازحين، وسط مخاوف من خسائر اقتصادية جسيمة نظرًا لاعتماد البلدة بشكل كبير على السياحة التاريخية.

ولم تُحدد بعد أسباب الحريق الذي أطلق عليه اسم «حريق توولومن البرقي»، فيما تشير التحقيقات الأولية إلى احتمال تسببه في سقوط خطوط كهرباء أو احتكاك الأغصان الجافة تحت تأثير الرياح.