رحلة بحث في أكوام قمامة تنتهي باستعادة خاتمين ثمينين

في كندا، تحولت قصة فقدان خاتمي زفاف إلى حكاية إنسانية مثيرة بعد أن نجح زوجان في استعادتهما من وسط 18 طناً من النفايات. بدأت الحكاية عندما رمت الزوجة الخواتم خطأً مع القمامة، ليتفاجأ الزوج بأن الحاوية نُقلت بالفعل إلى منشأة المعالجة. ورغم ضيق الوقت، أصر على البحث بتعاون كامل مع العاملين. وبحسب ما ذكرته تقارير إعلامية محلية، فقد تم تحديد خط سير الحاوية ثم فرز الأطنان يدوياً، وهو عمل شاق استمر ساعات طويلة. وأخيراً، عثر الفريق على الخاتمين وسط أكوام المخلفات، مما أثار مشاعر الفرح والامتنان. وتداولت القصة وسائل الإعلام باعتبارها مثالاً على التصميم والإصرار، وأظهرت أهمية التعاون بين الأفراد والمؤسسات في التعامل مع الحالات الإنسانية. وأكدت السلطات أن سرعة الإبلاغ ساعدت على تضييق نطاق البحث وإنقاذ الموقف قبل التخلص النهائي من النفايات. القصة لم تكن مجرد استعادة لمقتنيات ثمينة، بل رمزٌ لمعنى الوفاء والإصرار الإنساني.