أسترازينيكا تقترب من اعتماد علاج جديد

أعلنت شركة (أسترازينيكا) العالمية أنها على وشك التقدم للحصول على موافقة الجهات التنظيمية لعقار جديد لعلاج ارتفاع ضغط الدم، بعد أن أظهرت التجارب فعاليته خلال 12 أسبوعاً فقط. وبحسب ما ذكرته العين الإخبارية، فإن الشركة أنهت المرحلة الثالثة من الدراسات السريرية، وتستعد لتقديم ملفها التنظيمي بحلول نهاية 2025م. وأكدت النتائج أن العقار الجديد قد يوفر خياراً علاجياً أكثر أماناً وفعالية للمرضى الذين لم يحققوا استجابة كافية للعلاجات التقليدية. ويرى خبراء الصحة أن إطلاق هذا العقار المحتمل سيمثل خطوة فارقة في مواجهة أحد أكثر الأمراض المزمنة انتشاراً عالمياً. ومع ذلك شددوا على أن الموافقة النهائية مرهونة بتقييمات دقيقة توازن بين الفوائد والمخاطر. وأوضح الأطباء أن العقار لن يُصرف إلا بوصفة طبية وتحت إشراف مختصين، ضمن خطة علاجية متكاملة تشمل مراقبة ضغط الدم وتبني نمط حياة صحي. هذه الخطوة تعكس التزام كبرى شركات الأدوية بتطوير حلول مبتكرة لمشكلات صحية واسعة الانتشار.